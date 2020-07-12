Amateur satellite radio hobbyist Josh Ward scans the skies this past week from Lake Waco’s Koehne Park, using passing satellites to make brief contact with other hobbyists thousands of miles away.

Participants log their locations on a global grid and share them through social media, in what Ward calls “a giant game of geek bingo.” Ward, a Baylor University technology employee, has also launched miniature rockets into near space.

Staff photos — Rod Aydelotte

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