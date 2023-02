A trio of Central Texas football standouts garnered second-team honors on the Texas Sports Writers Association/Blue Bell Class 3A All-State Team, released on Tuesday.

Lorena defensive lineman Joe Gutshall, West defensive back Easton Paxton and Cameron Yoe kick returner Trayjen Wilcox all made second-team all-state.

Gutshall, the Super Centex Defensive Player of the Year two seasons ago, made 42 tackles, six sacks and 19 quarterback hurries as a senior. He'll play for Mary Hardin-Baylor next year. West's Paxton excelled as a do-it-all playmaker, including making eight interceptions and three defensive touchdowns. Wilcox had 20 kickoff returns for 540 yards and four touchdowns.

Franklin running back Bryson Washington was the TSWA 3A Offensive Player of the Year after rushing for 2,131 yards and 30 touchdowns for the 16-0 state champion Lions. Washington is a Baylor signee.

Groesbeck defensive lineman Braden Hurt picked up third-team all-state honors.

Honorable mention picks from Central Texas included Whitney’s David Haynes III, Canyon Massengale and Jairdyn Anderson, West’s Zane Harper, Cash Fuller and TJ McCutheon, Clifton’s Riley Finney, Lorena’s Jadon Porter and Lucas Ragsdale, and Cameron Yoe’s Ja’Quorius Hardman.

-----

Blue Bell/Texas Sports Writers Association’s Class 3A all-state football team

FIRST TEAM

Offense

Guards – Nick Bullard, Gunter, 6-0, 195, sr.; Colton Medders, Franklin, 6-2, 190, sr.

Tackles – Fernando Contreras, Malakoff, 6-0, 226, sr.; Gage Stanaland, Jim Ned, 6-5, 280, sr.

Center – Trace Roger, Brock, 6-4, 260, sr.

Wide receivers – Ti’Shaun Davis, Tidehaven, 6-0, 170, sr.; Joshua Suarez, Taft, 5-9, 175, sr.; Preston Miller, Canadian, 5-9, 165, jr.

Tight end – Coen Sanders, Grandview, 6-3, 195, sr.

Quarterback – Camren Cavalier, Canadian, 5-10, 170, jr.

Running backs – Dawson Pendergrass, Mineola, 6-3, 215, sr.; Bryson Washington, Franklin, 6-0, 215, sr.; (tie) Makenzie McGill, Mount Vernon, 5-10, 180, sr.; Matthew Bunn, Poth, 6-1, 210, sr.

Fullback – Jayden Jackson, Franklin, 5-11, 220, soph.

All-purpose – Ethan Sloan, Gunter, 5-9, 165, sr.

Place-kicker – Carlos Perez, Paradise, 5-8, 150, sr.

Defense

Linemen – Camden Harris, Brock, 6-1, 200, jr.; Dylan Schaub, New Waverly, 6-5, 200, sr.; D’Wayne Moran, Canadian, 5-8, 165, sr.; Mason Peacock, Gunter, 6-3, 235, sr.

Linebackers – Cooper Massey, Brock, 5-11, 185, jr.; Matt McLanahan, Canadian, 5-9, 165, sr.; Ashton Bennett, Gunter, 5-10, 195, sr.; Colby Smith, Franklin, 5-10, 175, jr.

Secondary – Colin Peacock, Gunter, 6-1.5, 190, soph.; Carson Finney, Brock, 6-0, 175, jr.; Devyn Hidrogo, Franklin, 6-1, 190, jr.; (tie) Zach Phipps, Diboll, 6-2, 181, sr.; Damien McDaniel, Hitchcock, 6-0, 170, jr.

Punter – Tyler Moody, Brock, 5-9, 165, sr.

Utility – Reid Watkins, Brock, 5-10, 180, jr.

Kick returner – Bryce Dorsey, Hitchcock, 5-11, 175, jr.

Offensive player of the year – Washington, Franklin

Defensive player of the year – Bennett, Gunter

Coach of the year – Jake Fieszel, Gunter

SECOND TEAM

Offense

Guards – Tyler Hawkins, DeKalb, 6-5, 240, sr.; Corbin Throgmorton, Canadian, 6-1, 265, sr.

Tackles – Ross Edwards, Llano, 6-3, 285, sr.; Kasen Long, Shallowater, 6-7, 250, sr.

Center – Jy’Keelin Frazier, Daingerfield, 6-0, 275, sr.

Wide receivers – Aeryn Hampton, Daingerfield, 5-10, 180, jr.; Jackson Dillard, Llano, 5-11, 170, sr.; Asten Kirby, Pilot Point, 5-11, 150, sr.

Tight end – Quandre Coates, Anahuac, 6-5, 230, soph.

Quarterback – J.J. Acosta II, Taft, 6-2, 185, jr.

Running backs – Carson Kuykendall, Llano, 6-1, 205, sr.; Greyson Ledbetter, Whitesboro, 5-10, 210, sr.; (tie) Rene Martinez, Falfurrias, 5-10, 200, jr.; Keyshawn Walls, Hooks, 6-1, 215, jr.

Fullback – Nathan Pepper, Wall, 6-0, 190, jr.

All-purpose – Kason English, Grandview, 5-11, 185, sr.

Place-kicker – Preston Tarpley, Gunter, 6-0, 165, soph.

Defense

Linemen – Joe Gutshall, Lorena, 6-4, 275, sr.; Boone Morris, Mount Vernon, 6-2, 215, jr.; Braylon Rigsby, Woodville, 6-2, 287, sr.; Preston Guinn, Blanco, 6-3, 190, sr.

Linebackers – Brock Baker, Bells, 5-9, 165, sr.; Koby Dickens, Paradise, 6-0, 180, jr.; Sterling Gartin, Whitesboro, 5-10, 185, sr.; Jaxen Johnson, Holliday, 5-10, 180, sr.;

Secondary – JaMarcus Jones, Falfurrias, 6-1, 175, sr.; Easton Paxton, West, 5-8, 150, jr. Gabriel Silansky, Poth, 5-9, 155, jr.; Jacob Parsons, Grandview, 6-0, 170, sr.

Punter – Luke Martinez, Lamesa, 5-9, 160, sr.

Utility – Railyn Adams, Newton, 6-1, 170, jr.

Kick returner – Trayjen Wilcox, Cameron, 5-1,0, 155, sr.

THIRD TEAM

Offense

Guards – Pablo Almeda, Edna, 6-2, 310, sr.; (tie) Gavin Bennett, Rogers, 6-0, 215, sr.; Jake Shannon, Harmony, 6-0, 215, jr.

Tackles – Oscar Ramirez, Columbus, 6-3, 255, sr.; (tie) Andre Brady, Edna, 6-1, 295, sr.; Bralyn Nix, Paul Pewitt, 6-2, 275, jr.

Center – (tie) Brody Finley, Diboll, 6-0, 271, soph.; Luke Rodgers, Poth, 6-3, 215, jr.

Wide receivers –Brailen Trawick, Rusk, 6-0, 160, sr.; Jeremy Brown, Early, 5-9, 145, sr.; (tie) Cannon Valenzuela, Jacksboro, 6-4, 185, soph.; Jordan Woods, Columbus, 5-9, 180, sr.

Tight end – Xavier Hawkins, DeKalb, 6-2, 188, sr.

Quarterback – (tie) Mac Harper, Whitesboro, 6-2, 195, sr.; Tyler Moody, Brock, 5-9, 165, sr.

Running backs – Major McBride, Pottsboro, 6-1, 195, jr.; James Hurd, Columbus, 6-0, 195, sr.; (tie) Nate Gensler, Kermit, 5-11 200, sr.; Dcorian Wright, Daingerfield, 5-8, 160, sr.

Fullback – (tie) Kai Bagley, Aubrey, 5-9, 175, sr.; Colton Simpson, Callisburg, 5-11, 203, sr.

All-purpose – Daylon Washington, Lexington, 6-2, 170, sr.

Place-kicker – Pierce Jameson, Wall, 6-0, 170, sr.

Defense

Linemen – Braden Hurt, Groesbeck, 6-5, 250, sr.; Major Kimbrough, Franklin, 5-11, 185, jr.; Michael Casarez, Jourdanton, 6-0, 275, sr.; (tie) Caleb McCullough, Early, 6-1, 200, sr.; Isaiah Chappell, Whitesboro, 6-0, 260, sr.

Linebackers – Dreydan Ashford, Edna, 6-2, 225, sr.; Matt Bridges, Bushland, 6-0, 185, sr.; Jimmie Harper, West Rusk, 6-0, 195, sr.; John Schobel, Columbus, 6-3, 195, soph.

Secondary – Joseph Kerr, Lexington, 6-0, 165, soph.; Austin Massingill, Malakoff, 6-0, 150, sr.; Jacob Aaron, Bells, 6-0, 160, sr.; Chauncey Hogg, Malakoff, 5-9, 145, jr.

Punter – Michael Baysinger III, Hooks, 5-9, 155, soph.

Utility – Jace Sanders, Whitesboro, 5-10, 170, sr.

Kick returner – LurBryson Ross, Winona, 5-7, 165, soph.

HONORABLE MENTION

Offense

Guards – Chris Fernandez, Early, 5-10, 200, sr.; Hunter Mangum, Columbus, 6-3, 260, sr.; Joseph Reyes, Shallowater, 6-4, 280, sr.

Centers – Kolton Duval, Goliad, 6-3, 264, sr.; Jake Ledford, Hooks, 6-2, 255, sr.; Koal Minor, West Rusk, 5-7, 165, sr.; Bryce Holland, Grand Saline, 5-8, 185, sr.; Laynce Welch, Tatum, 6-1, 299, sr.

Tackles – Cash Fuller West, 6-2, 275, jr.; Reggie Johnson, Blanco, 6-5, 226, jr.; Canyon Massengale, Whitney, 6-3, 290, sr.; Michael McAfee, Hallettsville, 6-2, 170, sr.

Quarterbacks – Jaiden Clay, Edna, 6-1, 185, jr.; Kaleb Dooley, DeKalb, 6-0, 190, sr.; Kyler Finney, Winnsboro, 6-1, 185, jr.; Austin Iglesias, Paradise, 6-1, 190, jr.; Dawson Jaco, Bushland, 6-1, 170, jr.; Chase Johnson, Daingerfield, 6-2, 170, soph.; Lloyd Jones III, Hitchcock, 6-4, 200, soph.; Andon Mata, West Rusk, 6-2, 175, sr.

Adam Schobel, Columbus, 6-5, 180, soph.; Boston Seahorn, Harmony, 5-11, 160, sr.

Wide receivers – Jairdyn Anderson, Whitney, 6-1, 180, jr.; Pierson Cazalas, CC London, 6-3, 180, sr.; Hayden Deaton, Winnsboro, 6-1, 175, sr.; Keegan Farris, Brady, 6-1, 180, sr.; Lamont Nickleberry, Childress, 5-10, 160, sr.; Corey Phillips, Malakoff, 5-9, 160, sr.; Zach Phipps, Diboll, 6-2, 181, sr.; .

Running backs - Landon Corbitt, Anahuac, 5-11, 185, sr.; Joseph Dodds, Tidehaven, 6-1, 195, jr.; Ethan Frye, Corsicana Mildred, 5-10, 175, sr.; TJ McCutcheon, West, 5-11, 190, sr.; Ivan Soto, Bushland, 5-8 160, sr.;

Fullbacks- Keeton Bolton, Lamesa, 5-9, 150, sr.; Riley Finney, Clifton, 5-7, 190, jr.; Brandon Mims, Tatum, 6-0, 200, jr.

All-purpose – Troy Duran, Jim Ned, 5-10, 170, sr.; Kollin Lewis, Gladewater, 6-0, 185, sr.; Jadon Porter, Lorena, 6-0, 185, jr.

Place-kickers – Brody Baker, Brock, 5-10, 155, sr.; Bryson Bohannon, Aubrey, 5-9, 185, sr.; Rider Ulloa, Vanderbilt Industrial, 6-1, 195, sr.

Defense

Linemen – Robert Bailey, Anahuac, 6-4, 230, soph.; Gavin Barabas, Caddo Mills, 5-11, 182, jr.; Joseph Casarez, Jourdanton, 6-1, 215, jr.; Aaron Foster, Newton, 6-2, 205, jr.; Jamarion Hanks, Newton, 5-11, 220 sr.; Justin Griffith, Tidehaven, 6-3, 220, jr.; Jonathan Kenebrew, Newton, 6-1, 215, jr.; Marcos Manzano, Rio Hondo, 6-2, 240, sr.; Calvin Mason, West Rusk, 6-1, 235, sr.; Charley Pitt, Bushland, 6-2, 220, jr.; Rankin Ramzinski, Poth, 6-4, 195, sr.; Doc Renberg, Malakoff, 6-3, 215, jr.; Jaxon Rhea, Llano, 6-1, 230, sr.; Cooper Smith, Bells, 6-4, 240, sr.; Cooper Turner, Holliday, 6-1, 220, jr.

Linebackers - Kameron Arrington, Hemphill, 6-2, 210, sr.; Jonathon Barraza, Goliad, 6-0, 185, sr.; Cutter Burrow, Palmer, 5-9, 185, jr.; Daniel Ceniceros, Denver City, 6-4, 230, jr.; Zane Harper, West, 6-0, 190, jr.; David Haynes III, Whitney, 5-11, 225, jr.; Angel Hernandez, Winnsboro, 5-11, 205, sr.; Tanner Hussman, Jim Ned, 6-0, 185, sr.; Koehler High, Bells, 5-10, 180, sr.; Tyler Jack, Idalou, 6-0, 170, sr.; Cole Jackson, West Rusk, 5-10, 180, soph.; Creed Jackson, Holliday, 6-0, 160, sr.; Keyan Lopez, Rio Hondo, 5-11, 170, soph.; Hayden Manahan, Llano, 5-10, 180, sr.; Xander Mason, West Rusk, 5-9, 170, jr.; Preston McMillan, Lexington, 6-0, 205, sr.; Trent Nicholson, Blooming Grove, 6-0, 175, sr.; Jack Pipkin, Spearman, 6-2, 200, sr.; Lucas Ragsdale, Lorena, 6-0, 200, sr.; Trey Stevenson, Waskom, 6-0, 190, sr.; Zack Studley, Malakoff, 6-0, 190, sr.; Seth Taylor, Childress, 6-2, 205, sr.

Backs – De’keidris Bedford, Hallettsville, 6-4, 179, sr.; Jett Christmas, CC London, 6-4, 200, sr.; Carter Craig, Idalou, 5-9, 150, sr.; Conrad Crouch, DeKalb, 5-9, 165, sr.; Aeryn Hampton, Daingerfield, 5-10, 180, jr.; Ja'Quorius Hardman, Cameron, 5-8, 152, jr.; Brett Kindle, Grand Saline, 6-0, 175, sr.; Colby Rosenquest, Goliad, 5-10, 150, jr.; Rashaun Sidney, Hallettsville, 6-1, 146, jr.; Cayden Tatum, Tatum, 5-10, 150, soph. Trevor Winn, Shallowater, 6-1, 180, sr.

Utility – Billy Bailey, Coahoma, 5-10, 140, jr.; Noah Carter, White Oak, 5-9, 155, sr.; Kardadrion Coulter, Prairiland, jr.; Jack Davis, Spearman, 6-2, 180, sr.; Jachen Duran, Tidehaven, 6-3, 215, soph.