Central Texas All-District Football Teams

District 12-6A

District MVP: Reshaun Sanford, Harker Heights

Offensive MVP: Mikal Harrison-Pilot, Temple; Will Hammond, Hutto

Defensive MVP: Taurean York, Temple

Defensive Newcomer of Year: Kaden Butler, Harker Heights

Offensive Newcomer of Year: Javalen Wade, Bryan

Coaching Staff of Year: Harker Heights

First Team

Defense

Defensive Tackle: Chad Otutu, Weiss; Lamarian Hatcher, Harker Heights; Ayden Brown, Temple

Defensive End: Jaylen Parkinson, Hutto; Christopher Robinson, Harker Heights

Inside Linebacker: Tate Allen, Bryan; Sam Miller, Weiss; Jeremy Jennings, Harker Heights

Outside Linebacker: Lorenzo Diggs, Weiss; Kabriel Anderson-Dale, Harker Heights; Joshua Donoso, Temple

Safety: Marcus Moultrie, Harker Heights; Naeten Mitchell, Temple

Cornerback: Deubry Hood, Harker Heights; Steven Jackson III, Temple

Offense

Quarterback: Malcolm Gooden, Bryan; Dylan Plake, Harker Heights

Running Back: Dom Hill, Midway; Daelen Alexander, Weiss; Deshaun Brundage, Temple

Fullback: Andrew Walker, Bryan

Wide Receiver: Tyson Turner, Bryan; Micah Gifford, Weiss; Alex Green Hutto; Tyler Johnson, Harker Heights

Tight End: Landon Halvoson, Temple

Center: Jaden Kaaloa, Harker Heights; Endrei Sauls, Temple

Guard: Isac Gonzales, Bryan; Augustin Silva, Temple

Tackle: Chris Maxey, Bryan; Jaydon Chatman, Harker Heights

Utility: Tori Simmons, Weiss; Aimeer Washington, Harker Heights

Special Teams

Kicker: Oscar Jaramillo, Weiss; Tim Hollenbeck, Hutto

Deep Snapper: Tristan Compton, Hutto

Returner: Naeten Mitchell, Temple

Punter: Demetrious Pearce, Copperas Cove; Derek Ramsey, Bryan

Second Team

Defense

Defensive Tackle: Ka’Morion Carter, Temple; Jace White, Midway; Jamorion Stanford, Harker Heights

Defensive End: Evan Collazo, Harker Heights; Jaylon Jackson, Temple

Inside Linebacker: Brody Bujnoch, Hutto; Kevin Pontius, Copperas Cove; Teryon Williams-Echols, Temple

Outside Linebacker: Matthew Cooks, Bryan; Theadore Anderson, Hutto; Coffa Tulensru, Copperas Cove

Safety: Micah Gifford, Weiss; Adrian Melvin, Midway; Peyton Morgan, Weiss; Kenny Settles, Hutto

Corner: Jacob Gomez, Hutto; King White, Harker Heights; Titus Massaguoi, Weiss

Offense

Quarterback: Reese Rumfield, Temple

Running Back: Tate Sneringer, Bryan; Jaylon Banks, Hutto; Negale Harmon, Weiss

Fullback: Ezekiel Kaleopa-Lynn, Copperas Cove

Wide Receiver: Terrence Lewis, Bryan; Adrian Wilson, Weiss; Gary Choice, Hutto; Christian Tatson, Temple; Trishstin Glass, Copperas Cove; Carson Forrest, Hutto; Miles Bailey, Harker Heights

Tight End: Jerin Brown, Weiss

Center: Mark Rodetis, Copperas Cove; Brayden Morris, Weiss

Guard: Aaron Gomez, Harker Heights; Dom Wyche, Copperas Cove

Tackle: Etueni Ropati, Harker Heights; Michael Uini, Copperas Cove; Isiah Mworia, Weiss; Jeremiah Mungia, Temple

Utility: Tate Allen, Bryan

Special Teams

Kicker: James Satterfield, Midway; Mateo Lopez, Temple

Deep Snapper: Ethan Magana, Temple

Returner: Malik Cuthbert, Copperas Cove

District 4-5A Div. I

MVP: Micah Hudson, Lake Belton

Offensive MVP: Chad Ragle, Midlothian

Defensive MVP: Kade Tompkins, Midlothian; Javeon Wilcox, Lake Belton; Zavion Tibbs, Shoemaker; Brendan Bett, Ellison

Offensive Newcomer of Year: Malachi Jerome, Shoemaker

Defensive Newcomer of Year: Sema’j Howard, Ellison

Utility Player of Year: Zy’aire King, Ellison (first team); Kmare Balfour, Shoemaker (second team)

Staff of Year: Midlothian

Kicker: Drew Henderson, Granbury (first team); Joshua Jimenez, Red Oak (second team)

Punter: Chris Martinez, Red Oak (first team); Brack Peacock, Granbury (second team)

Returner: Warren Roberson, Red Oak; Zy’aire King, Ellison (first team); Maurice Star, Shoemaker (second team)

First Team

Midlothian: Carson Bates, DB; Bryce Starlin, DT; Cole Martin, ILB; Xavier Ruffin, DE; Bryant Wesco, WR; De’ago Benson, slot; Cole Quigley, OG; Michael Garber, FB; Zion Ward, OT

Red Oak: Chris Martinez, P; Warren Roberson, ret.; Jaylon Robinson, QB; Montaz Williams, WR; Brayden Robinson, WR; Tanner Thompson, DE; Camron Devones, ILB; Kamondre Yancy, DB; Chris Ramos, C

Lake Belton: Connor Crews, QB; Christian Kunz, TE; Jaydon Leza, WR; Kaden Bradshaw, OT; Adam Walden, DT; Connor Brennan, ILB; Manny Herrera, OLB; Ty Legg, OLB

Shoemaker: Jerrod Hicks, RB; Javante Carson, WR; Wilbert Martin, C; Jequarrius McClendon, DT; To’O To’O Maugaotega, DT; Darrion Burleson, DE; Valentino Greene, ILB; Malik Esquerra, S

Ellison: Matthew Moore, ILB; Kesean Meeks, ILB; Steve Albert, OLB; Khamani Debrow, WR; Tyrone Osberry, SS

Killeen: Jakobe Deloach; Connor Beeman, C; Aaron Barnwell, DE; Cameron Gee, ILB

Granbury: Drew Henderson, K; Jadon Rogers, RB; James Byrd, CB; Austin Taylor, OT

Waco High: Reggie Lewis, Slot; Lazavier Amos, ILB

Cleburne: Malachi Cunningham, WR; Christopher Maher, ILB

Second Team

Midlothian: Cameron Bates, DB; Ny’tori Burnett, ILB; Jordan Richburg, Slot; Kole Tompkins, TE; Xavier Lejuene, CB; Zechariah Washington, CB; Austin Henderson-Lowe, S; Corbin Griffin, OT; Bradyn Smith, DE

Red Oak: Joshua Jimenez, K; Jarrius Nicholson, WR; Moses Martindale, RB; Zach Smith, ILB; Jordan Fleming, ILB; Sevin Butler, DE; Kaiden Bates, DT; Ashton Scott, OL

Lake Belton: Ty Legg, Slot; Javeon Wilcox, Lake Belton; Challen Ma’lleoi, OG; Evan Roland, DE; Selman Bridges, CB; Bruce Onchweri, CB; Peanut Brazzle, S

Shoemaker: Jamarious Stewart, RB; Isaiah Butler-Tanner, TE; Johnathan Lahmann, WR; Ta’Von Harris, OT; Kareem Edmon, OG; Ronnie Collins, OLB; Eule Ford, DB; Maurice Starr, Ret.

Ellison: Bobby Williams, Slot; Jevon Custus, NB; De’Andre Reed, CB; Isaiah Hagan, FS; Jordan Bass, OL

Killeen: Tekoree Landours, WR; Kevin Kopitski, OT; Galayum Taylor, OLB; Lamarrion Cotton, S

Granbury: Brack Peacock, P; Creed Lynch, CB; Ethan Hernandez, LB; Carter Riley, TE; Braydon Olthoff, DT; Reid Wyss, OT

Waco High: Darren Bible, DT; Javon Bryant, DE; Tim Standifer, OLB; Amayas Ervin, CB

Cleburne: Landry Shields; Logan Schroyer, WR; Xavier Aguilar, DE; James Reynolds, CB

District 11-5A Div. II

Coaching Staff of Year: Belton

District MVP: Mekhi Sandolph, University

Offensive MVP: Ty Brown, Belton

Defensive MVP: Justin Strong, Elgin

Offensive Newcomer of Year: London Smith, University

Defensive Newcomer of Year: Joseph Caballero, University

All-Purpose: Owen Garcia, Pflugerville Connally

Offensive Lineman of Year: John Roach, Belton

Defensive Lineman of Year: Ty Wagner, University

Deep Snapper of Year: Zach Erickson, Belton

Punter: Noah Moaga, Belton

Kicker: Paden Maass, Elgin

Return Specialist: Mekhi Sandolph, University

First Team Offense

OL: Robert Trent, Belton; Jackie Williams, Elgin; John Sanchez, Pflugerville; Alex Deville, Rouse; Paul Monrial, University; Ty’Eric Bernal, University

Center: Zach Erickson, Belton; Blake Myer Phillips, Rouse

Tight End: Mason Rieger, Rouse

Quarterback: Mason Shorb, Rouse; Jashaun Manghane, University

Tailbacks: Shaun Snapp, Belton; Justin Cannon, Rouse; Naje Drakes, University

Fullback: Nijyl McLeod, Belton

Wide Receivers: Slade Leblanc, Belton; Garrett Oliviera, Belton; Justin Strong, Elgin; Noah Fabila, Rouse; Trent Johnson, Rouse

First Team Defense

Defensive Ends: Ethan Arendall, Belton; Rogelio Huitron, Elgin; Victor Osuji, Pglugerville; Nico Fisher, Rouse

Defensive Tackles: Bryson Sauceda, Belton; Kevin Love, Elgin; Joseph Casteneda, Rouse; Edgar Marquez, University

Inside Linebackers: Wyatt Butler, Belton; Cameron Hardy, Elgin; Zach LaCombe, Rouse; Preston Welton, Rouse

Outside Linebackers: Donovan Thompson, Belton; Derrius Holiday, Elgin; Jace Mann, Rouse; Ja’Ejuan Harris, University

Safeties: Sam Babcock, Belton; Johnny Meurin, Elgin; Dantrell Degrate, University; Naje Drakes, University

Corners: Luke Flores, Belton; Adonis McKenzie, Chaparral; William Hold, Rouse; Peyton Vest, Rouse

Second Team Offense

OL: Ethan Sandoval, Belton; Aidan King, Belton; Johnzay Fulbright, University; Max Mendoza, Pflugerville; Hunter Gibson, Elgin; Torrie Henry, Chaparral; Tye Rybarski, Rouse

Center: Blaine Mueller, Elgin; Enrique Rangel, University

Tight End: Micah Curtis, Chaparral; Diego Coleman, Belton; Colton Williams, Pflugerville

Quarterback: Nathen Lewis, Elgin

Tailbacks: LJ Underwood, Belton; Jake Iloka, Pflugerville; Kenneth Johnson, Chaparral; Sebastian Jackson, Elgin

Fullback: Troy Osborne, Elgin; De’Quayvion Ervin, University

Wide Receiver: Mason Ramm, Belton; Tony Miles, University; Jeremiah Harvey, Elgin; Blake Courtney, Elgin; Landon Bradley, Pflugerville Connally

Second Team Defense

Ends: Dre’Marckus Rutledge, University; Sebastian Cervantes, University; Dennis Lavigne, Elgin; Jaisen O’Reilly, Rouse

Tackles: Aidan Stock, Belton; Brett Aranchado, Pflugerville; Zach White, Elgin; Kristian Benson, Pfl. Connally

ILB: Matt Marquez, University; Miguel Medrano, University; Sam Shepard, Belton; Armand Kirkland, Pfl. Connally

OLB: Giani Zecca, Belton; Jackson Clowdus, Elgin

Safeties: Micah Henderson, University; JaQuori Sturm, Pflugerville; Anthony Alvarez, Elgin

Corners: Desmond Adams, Belton; Tre Degrate, University; Noddyn Bailey, Elgin; Lawrence Doe, Pfl. Connally

Honorable Mention

Belton: Cole Chrisman, Hayden Hourany, Isaac Abel, Karson Dunn

University: Drew Barefield, Adrian Monreal, LaDarrius Evans, Zykorine Young, Jordan Whitaker, Jordan Hernandez, Rodolfo Diaz

District 5-4A Div. I

MVP: Tristan Exline, China Spring

Special Teams MVP: Payton Poston, Stephenville; Thomas Barr, China Spring

Offensive MVP: Cash McCollum, China Spring

Defensive MVP: Greg Salazar, China Spring

Offensive Newcomer: Cardea Collier, Alvarado

Defensive Newcomer: Cage McCloud, China Spring; Kolton Dearth, Stephenville

Outstanding O-Lineman: Colby Hale, China Spring; Mason Butchee, Stephenville

Outstanding D-Lineman: Jaylen Trotter, China Spring

Utility Player: Tre Hafford, China Spring; Kaden Ford, Alvarado

Coach of Year: Tyler Beatty, China Spring

First Team Offense

Quarterback: Ryder Lambert, Stephenville

Running Back: Kyle Barton, China Spring; Kordell Berry, Waxahachie; Bryson Roland, La Vega

Wide Receiver: Tristian Gentry, Stephenville; Topher Foster, Stephenville; Lance Samsom, Alvarado; Stephon Nickerson, La Vega

Tight End: Tytus Russell, Stephenville

O-Line: Creece Brister, Stephenville; Kole Sullins, Alvarado; Collin Adams, Alvarado; Jonah Neal, Waxahachie; Landon McMillan, China Spring; Lorenzo Gonzalez, La Vega; Eythan Thompson, La Vega

Kicker: Carson Sandford, Stephenville

First Team Defense

Linebacker: Cassius Johnson, Alvarado; Jacob Mott, China Spring; Rowdy Markland, Stephenville; Jayden Davis, China Spring; Jasen Brown, La Vega

D-Line: Ty Means, Alvarado; Gavin Pocasangre, Alvarado; Wesley Griffin, Stephenville; Jamorei Johnson, La Vega; Jaden Lang, La Vega

Secondary: Gabe Watkins, China Spring; Hyson Foreman, Stephenville; Mecca Walker, La Vega; Nate Washington, La Vega; Kyler Eudy, Stephenville

Second Team Offense

Quarterback: James Hicks, Waxahachie

Running Backs: Nikzavyer Rice, La Vega; Tate Maruska, Stephenville; Jayden Bridgewater, Alvarado

Wide Receiver: Calvin Ford, Alvarado; Zion Smith; Waxahachie; Jackson Battles, China Spring; Cameron Campos, China Spring

O-Line: Hayden Martin, Stephenville; Tyler Tucker, Stephenville; Klayton Smith, Stephenville; Hunter Adams, Alvarado; Jovanni Aguilar, Alvarado; Donald Willett, China Spring; Caden Exline, China Spring

Second Team Defense

Linebacker: Colton Dawson, Alvarado; Gavin Rios, Alvarado; Trapper Peel, Alvarado; Taylor Bennett, Stephenville; Ashton Hill, Waxahachie; Ryder Reeves, China Spring

D-Line: Camden McKinney, Stephenville; Jack Barkley, Stephenville; Greydon Grimes, China Spring; J’Tyron Connor, China Spring

Secondary: West Conner, Alvarado; Hudson Westbrook, Stephenville; Brad Beaty, Stephenville; Isaiah Ford, Waxahachie; Jace Garrett, China Spring

District 4-4A Division II

MVP: Hudson White, Glen Rose

Offensive MVP: Landon Thigpen, Godley

Defensive MVP: Caden McKenzie, Glen Rose

Utility Players of the Year: Josiah Groeneweg, Glen Rose and Ethan Colvin, Ferris

Special Teams Player of the Year: Jorge Mendoza, Glen Rose

Offensive Lineman of the Year: Harley Bowman, Glen Rose

Defensive Lineman of the Year: Jayden McGruder, Hillsboro

Offensive Newcomer: Adrian Sanchez, Glen Rose

Defensive Newcomers: Braydon Brewton, Glen Rose and Ezrian Emory, Hillsboro

First Team Offense

QBs: Nathan Greek, Ferris; Kole Allen, Godley; Austin Cook, Hillsboro; Fernando Rodriguez, Venus

RBs: Braulo Silva, Glen Rose; Darrick Willis, Ferris; Ezrian Emory, Hillsboro; Demarie Bell, Venus

WRs: Ian Bailey, Glen Rose; Tommy Dixson, Ferris; Drew Coleman, Godley; DeAundre Sanders, Hillsboro; Kyler Hayes, Benbrook; Gavin Hawes, Venus

TE: Chris Sinku, Godley

OL: Glen Rose: Jake Gilbreath, Peyton Klein, Michael Esparza; Ferris: Jakob Ramos and La’Damian Blue; Godley: Ryan Gambino, Kade Sundheim, Ethan Hall, Eric Marski; Hillsboro: Javier Rubio; Benbrook: Morgan Clark and Adrian Cardenas

First Team Defense

DL: Keltyn Raymond, Glen Rose; Kai Ridgon, Ferris; Evan Long and Jeremiah Brookins, Benbrook

LB: Tristan Black and Camden Raymond, Glen Rose; Tyreik Griffin, Ferris; Tory Brooks, Hillsboro

DB: Bodee Mausser, Glen Rose; Dylan Clark, Ferris; Chris Montoya, Hillsboro; Gavin Hawes, Venus

Second Team Offense

QB: Collin Thompson, Benbrook

RBs: Sean Dodson, Glen Rose; Tory Brooks, Hillsboro

WRs: Glen Rose: Kaleb Baker; Ferris: Jayden Daughtery and Javier Balderas; Hillsboro: Landon Williamson and Darrian Hodge; Venus: Aaron Gonzalez

TE: Camden Raymond, Glen Rose; Kade Cross, Benbrook

OL: Peyton Ibarra, Glen Rose: Johnny Mancera, Ferris; Brennan Wilson, Godley; Levi Alvarado, Hillsboro

Second Team Defense

DL: Parker Stephenson, Glen Rose; Vicenta Arreola, Ferris; Elijah Matthews and Trey Hindash, Godley; Juan Gonzalez, Hillsboro; Roman Rabago, Benbrook; Patrick Wilson, Venus

LB: Bryan Ramirez, Ferris; Hagan Robertson and Lucas Ponce, Godley; Matthew Wheeler, Venus

DB: Glen Rose: Walker James, Roberto Juarez, Canyon Costello; Ferris: Brandon McNeal and Cade Ralston; Godley: Cameron Levrett; Benbrook: Jake Lindsey

District 11-4A Division II

MVP: Kiefer Sibley, Jr.,, Connally

Offensive MVP: Jelani McDonald, Sr.,, Connally

Co-Defensive MVPs: Lawson Mooney, Jr., Gatesville and Jamarie Wiggins, Sr., Connally

Newcomers Offense: Tristan Whatley, Fr., Madisonville

Outstanding O-Lineman: Jamien Fields, Jr., Connally

Outstanding D-Lineman: Issac Perez, Jr., Connally

Coach of the Year: Connally coaching staff

First Team Offense

QBs: Luke Law, Jr., Salado and Jacob Newkirk, Jr., Gatesville

RBs: Jylon Nobles, Jr., Connally and Blessing Ngene, Sr., Madisonville

H-Back: Jack Johnston, Sr., Connally

Outside recievers: Trevor Smith, Sr., Gatesville; Grayson Martin, Jr., Robinson; Lorenzo Johnson, Jr., Madisonville

Inside recievers: Kobe Black, Jr., Connally and Seth Reavis, Sr., Salado

Tight end: Kyle Shafer, Sr., Gatesville

Tackle: Cutter Smith, Sr., Madisonville

Guards: Raymond Hitt, Sr., Connally; Cameron Coffman, Jr., Connally; Steven Bomar, Sr., Gatesville; Jackson Leiskau, Sr., Salado

Centers: Dray McLane, Sr., Salado and Armando Polanco, Sr., Madisonville

Kicker: Erick Lara, Sr., Connally

Returner: Lorenzo Johnson, Jr., Madisonville

First Team Defense

Inside linebackers: Daiylon Richardson, Sr., Connally; Adam Benavides, Sr., Salado; Connor Swonke, Jr., Madisonville

Outside linebackers: Jack Johnston, Sr., Connally; Mason Mooney, Sr., Gatesville; Xzavier Whaley, Sr., Madisonville

Des: Malachi Knowles, Jr., Connally; Lucas Garcia, Sr., Gatesville; Tyreke Hastings, Madisonville

DTs: Kaiden Turner, Sr., Connally and Garrett Combs, Jr., Salado

CBs: Kobe Black, Jr., Connally; Kason Herbelin, Sr., Gatesville; Lorenzo Johnson, Jr., Madisonville

Ss: Travis Lathern, Jr., Robinson; Jermal Holland, Sr., Madisonville; Jeramiah Burns, Jr., Madisonville

Punter: Carter Williams, Sr., Gatesville

Second Team Offense

QBs: Ty Williams, So., Madisonville and Jaxsen Ludlow, Fr., Robinson

RBs: Christian Lujan, Jr., Robinson; Kase Maedgen, Jr., Salado; Jyrin Burns, Jr., Madisonville; Phillip Green, So., Madisonville

H Back: Evan Moreno, Fr., Robinson

Receivers: Ke’Are Riley, Jr., Connally; Tyler Shea, Sr., Gatesville; Tavis York, Sr., Madisonville

Tackles: Christ Hargrove, Jr., Connally; David Guevara, Sr., Madisonville; Dennis Moran, So., Robinson

Guards: Zach Bryant, Jr., Gatesville and Cole Wilkerson, Sr., Madisonville

Centers: Alex Garcia, Jr., Connally and Gabe Charles, Jr., Gatesville

Kicker: Daniel Chtay, Jr., Salado

Returner: Drew Bird, Sr., Salado

Second Team Defense

ILs: Thiele Alvarado, Sr., Gatesville and Cameron Thrower, Jr., Madisonville

OLs; Jesmar Rhoades, Sr., Connally; Ashtyn Culley, Sr., Gatesville; Blaine Lathern, Sr., Robinson; Nolan Miller, Sr., Salado; Coy Alvarado, Sr., Madisonville

DEs: Jaysean Malone, Jr., Connally and Dylan Olivares, Sr., Robinson

DTs: Cavahn Wilson, Sr., Salado and Jalen Major, Sr., Madisonville

CBs: Ja’Morris Sayles, Jr., Connally and Jakeithon Owens, Jr., Madisonville

Ss: Ke’Are Riley, Jr., Connally; Jessie Shepperd, Sr., Connally; Sean Aguilar, Jr., Gatesville

District 8-3A Division I

MVP: Zack Studley, Sr., Malakoff

Offensive MVP: Corey Phillips, Sr., Malakoff

Defensive MVP: Doc Renberg, Jr., Malakoff

Offensive Newcomer: Mike Jones, So., Malakoff

Defensive Newcomer; Jaden Cole, Fr., Teague

Special Teams POY: Caden Gonzales, Sr., Teague

Offensive Lineman: Fernando Contreras, Sr., Malakoff

Defensive Lineman: Braden Hurt, Sr., Groesbeck

First Team Offense

QB: Cameron Cockerell, Jr., Fairfield

RBs: Chris Cox, Jr., Groesbeck; Jacques Cooper, So., Mexia; Shamar Davis, So., Teague; Jason Tennyson, So., Malakoff

Receivers: Braden Hurt, Sr., Groesbeck; Tej Bryant, Sr., Mexia; Jehmel Rice, Jr., Teague; Austin Massingill, Sr., Malakoff; JaCorey Daniels and Jonathan Garcia, Fairfield; Justyn Abbe, Sr., Eustace

OL: Hayden Lummus and Isia Diaz, Teague; Ryder Rodgers and Jose Morales, Malakoff

Kicker: Juan Gonzalez, Sr., Malakoff

First Team Defense

DL: E’maja Holmes, Sr., and Brindin Hurst, Sr., Teague; Josh Garcia, Jr., and Damien Jackson, Sr.,, Malakoff

LB: Kenney Bennett, Jr., Groesbeck; Gage Kuehn, Sr., Mexia; Parker Poteete, So., Malakoff; Braiden Barrett, Sr., and Evan Chavers, Jr., Fairfield; Cannon Kilcrease, Jr., Eustace

DB: Andres Venegas, Jr., Mexia; Jehmel Rice, Sr., and J’Kybryen Harris, So.,, Teague; Chauncey Hogg, Jr.,, Corey Phillips, Sr., and Austin Massingill, Sr.,, Malakoff.

Second Team Offense

QBs: Deacon Thompson, Sr., Kemp; Brett Swift, Jr., Mexia; Zak Leija, So.,, Teague

RB: Damien Jackson, Sr.,, Malakoff

Receivers: Anthony Lewis, Jr., Groesbeck; J’Kybryan Harris, So., Teague; Weston Cartlidge, Sr., and Colby Adams, Sr.,, Fairfield; Caden Gonzales, Sr.,, Alex Perez, Jr.,, Teague

OL: Carl Shugart, Sr., and Dixon Nichols, So.,, Teague; Mason Logan, Jr., and Travis McCalister, Sr.,, Malakoff; Treyden Johnson, Sr., and River Bonds, Jr.,, Fairfield; Conner Johnson, Sr., Eustace

Second Team Defense

DL: Aaron Quezada, Sr, Kemp; Ricky Lopez, Jr., Groesbeck; Ivan Marquez, Sr., Mexia; Fernando Contreras, Sr., and Jalen Smith, Jr., Malakoff; Samuel Marsters, Sr.,, Cayden Story, Sr., and Julio Roque, Sr., Fairfield

LB: Benji Walters, Sr., Kemp; Ryder Bagley, Jr., Groesbeck; Marshall Eberk, Sr., Mexia; Korey Silar, So., Teague; Matt Stearman, Sr., and Jeremy Hicks, Jr., Malakoff; Nick McKee, So., Eustace

DB: Zack Dunn, Jr., Kemp; Tej Bryant, Sr., Mexia; Tylin Rundle, Jr., and Henry Cardona, Sr., Teague; Kayland Davis, So., Malakoff; Calyn Wilson, So., Fairfield

District 11-3A Division I

MVP: Bryson Washington, Sr., Franklin

Offensive MVPs: Braylan Drake, Jr., Cameron and Kasey Mraz, Jr., Academy

Defensive MVPs: Lucas Ragsdale, Sr., Lorena; Brayden Youree, Jr., and Colby Smith, Jr., Franklin

Offensive Newcomer: Jackson Generals, Jr., Lorena

Defensive Newcomer: Noah Tart, So., Franklin

Outstanding Offensive Linemen: Colton Meddors, Sr., Franklin and Caden Berry, Jr., Academy

Outstanding Defensive Lineman: Joe Gutshall, Sr., Lorena

Kicker: Tyler McKissick, Sr., Troy

Punter: Landen Greene, Sr., Cameron

KO returner: Trayjen Wilcox, Sr., Cameron

Punt returner: Kasen Taylor, Jr., Lorena

Coach of the Year: Mark Fannin, Franklin

First Team Offense

QB: Blaydn Barcak, Jr., Rockdale

RBs: Kasen Taylor, Jr., Lorena; Jayden Jackson, So., Franklin; Sebastian Torres, So., McGregor; Ike Eaton, Sr., Franklin; Cooper Valle, Jr., Troy

WRs: Robert Owens, Sr., Rockdale; Trayjen Wilcox, Sr., and Charles Mayer, Sr., Cameron Yoe; Jadon Porter, Jr., Lorena; Scout Brazeal, Sr., Alex Lawton, Sr., and Zane Clark, Jr., Academy

OL: Lane Rickman, Sr., Rockdale; Ja’Kobe Bailey, Sr., and Danarion Evans, Sr., Cameron Yoe; Wyatt Jones, Jr., Lorena; Trent Ellison, Sr.,, Quade Lopez, Sr., and Lucas Lincecum, So., Frankin

First Team Defense

DBs: Gerren Marrero, Jr., Rockdale; Ja’Quorius Hardman, Jr., Cameron Yoe; Braylon Henry, Jr., and Collin Hill, Jr., Lorena; Devyn Hidrogo, Jr., and Fragiel Owens, Sr., Franklin

LBs: Cade Pantaleon, Sr., Rockdale; Kadyn Martinez, Jr., and Korey Gibson, Sr., Troy; Tyler Burnett, Jr., Academy

Outside LBs: Landen Greene, Sr., and Armando Reyes, Sr., Cameron Yoe; Landen Lorenz, Sr., Franklin; Luke Tomasek, Jr., Academy

DL: Keson Johnson, Sr., Cameron Yoe; Seth Teverner, So., Lorena; Major Kimbrough, Jr., and Andrew Elmore, Sr., Franklin; Frank Cruz, Sr., McGregor

Second Team Offense

QB: Cort Lowrey, Jr., Franklin

RBs: Kardarius Bradley, Jr., Cameron Yoe; Collin Smitherman, So., and Devyn Hidrogo, Jr., Franklin; Riley Spears, Jr., Rockdale

WRs: Gerren Marrero, Jr., Rockdale; Connor Jeter, Sr., and Ja’Qualyn Fields, Sr., Cameron Yoe; Camden Brock, Jr., and Brock Kuhl, So., Lorena; Dean Rampy, Sr., and Bo Jimenez, Sr., Franklin

OL: Mason Leifeste, Jr., and Colby Wilson, Jr., Cameron Yoe; Carter Norman, Jr., Lorena; Josh Bush, Jr., Franklin; Carter Chandler, Sr., McGregor; Adam Cadell, Jr.,, Orlando Feregrino, Jr., and Jake Jones, Jr., Academy; Josh Tuck, So., Troy

Second Team Defense

DBs: Kason Goolsby, Jr., Cameron Yoe; Austin Evans, Sr., Lorena

LBs: Colton Ferguson, Sr., Lorena; JW Arnold, Jr., McGregor; Jayden Jackson, So., Franklin

DL: Isaiah Sauls, Jr., Rockdale; Samari Ware, Sr., and Carlos Salomon, Sr., Cameron Yoe; Jackson Blackwell, So., Lorena; Levi Thomas, Sr., and Daniel Munoz-Garcia, Sr., Academy; Cemion Smith, Sr., Andrew Narro, Jr., and Cameron Zamora, Jr., Franklin; Elijah Sunderman, Sr., Troy

Utility player: Reed Ketcham, So., Troy

District 13-3A Division II

MVP: Daylon Washington, Sr., Lexington

Offensive MVP: Garrett Wolfe, Sr., Rogers

Defensive MVP: Preston McMillan, Sr., Lexington

OL of the Year: Lane Freeman, Sr., Buffalo

Co-DLs of the Year: Gavin Bennett, Sr., Rogers and Jacoby May, Sr., Buffalo

Offensive Newcomer: Case Evans, Fr., Lexington

Defensive Newcomer: Gabe Turner, Fr., Lexington

Special Teams POY: Baldemar Arzola, Jr., Rogers

Coaching staff of the year: Lexington

First Team Offense

FB: Heyden Ducat, Sr., Buffalo

OL: LD Smith, Jr., Elkhart; Caden Page, Sr., Clifton; Pancho Nave, Sr.,, Koleten Claxton, Sr.,, Matthew Ortiz, So., and Zack Carter, So., Lexington; RJ Dolgener, Sr.,, Josh Kohring, Jr., Rogers;

QB: Cooper Sisneroz, Jr., Rogers

RBs: Riley Finney, Jr., and Parker Tunnell, Jr., Clifton; Xander Cheek, Sr., Buffalo;

TE: Zayne Johnson, Sr., Buffalo;

WR: Zak Webb, Sr., and Zhane Shepard, Sr., Florence; Jayden Chapman, So., Elkhart; Zach Davis, Sr., and Bryce Watson, So., Rogers; Garret Schneider, Sr., and Mason Biehle, So., Lexington; Craig Shannon, Sr., Buffalo

First Team Defense

DL: Garrett Gerdes, Sr., and Travis Balcar, Sr., Lexington; AJ Lingo, Sr., Clifton; LD Smith, Jr., Elkhart; Enrique Palacios, Sr., and Agustin Gutierrez, Sr., Florence; Christian Martinez, Sr., and Lane Freeman Buffalo

LB: Jackson Landeros, Sr., and Brice Lisenbe, Sr., and Conner Woods, Jr., Rogers; Lane Magnuson, Sr., Lexington; Riley Finney, Jr., Clifton; Bryant Lipsey, So., Elkhart; Maddox Hardin, Jr., and Angel Flores, Sr., Buffalo

DB: Karsen Gomez, Jr., and Cooper Schiller, Jr., Rogers; Garrett Keeling, Sr.,, Zander Hartranft, Jr., and Joseph Herr, So., Lexington; Carter Tunnell, Sr., Clifton

Second Team Offense

OL: Mason Regier, Sr., Florence; Jackson Dolgener, So., Rogers; Peyten Urbanovsky, Sr., Clifton; Joe Caceres, So., and Jacob McGill, Sr., Buffalo; Grant Herring, So., Lexington

QBs: Trystyn Tidrow, So., Elkhart and Ryland Carlile, Sr., Florence

RBs: Abraham Hernandez, Jr., Rogers; John Williams, So., Lexington; Taylor Stafford, Sr., Elkhart

WR: Koke Stephens, Fr., Rogers; Andres Devora, Jr., Clifton; Owen Rhodus, So., and Logan Wilcox, So., Lexington; Kannon Brantley, Sr., Buffalo

Kicker: Kevin Nava, So., Lexington

Second Team Defense

DL: Nestor Solis, Jr., and Michael Jenkins, Jr., Rogers; Adam Kieschnick, Jr., and Cutter Smith, Fr., Lexington; Makail Brandenberger, Sr., Clifton; Tyler Stafford, Sr., Elkhart; Alexander Hernandez, Sr., Florence

LB: Peyten Urbanovsky, Sr., Clifton; Jackson Denney, Fr., Elkhart

DB: Jacob McCormick, So., Rogers; Justin Burkes, Sr., and Noah Nededog, So., Lexington; Larrett Thomas, Sr., Clifton; Zak Webb, Sr., Florence; Kannon Brantley, Sr., and Cody Sullivan, Jr., Buffalo

District 7-2A Division I

District MVP: Chase Hearrell, Sr., Cayuga, RB/CB

Co-Offensive Players of the Year: Coldyn Horn, So., Axtell, QB; Taylor Pritchett, Sr., Rio Vista, QB

Defensive Player of the Year: Whitt Jenkins, Jr., Cayuga, OLB

Offensive Newcomer of the Year: Buddy Jackson, So., Itasca, QB

Co-Defensive Newcomers of the Year: Isiah Carter, Fr., Kerens, MLB; Camron Stegall, Fr., Cayuga, DE

Co-Special Teams Players of the Year: Hunter Andrews, Sr., Rio Vista, WR/DB; Gavin Ramirez, Jr., Italy, K

Co-Offensive Linemen of the Year: Bryce Ballard, Sr., Italy, G; Jacob Ingram, Sr., Cayuga, C/T

Defensive Lineman of the Year: Landan Henry, Jr., Cayuga, NG

Coach of the Year: Jacob Magee, Cayuga

First Team Offense

Quarterback: Lane Lynch, Jr., Kerens

Running backs: Nehemiah Massey, So., Kerens,; Brandt Fowler, Sr., Rio Vista; Tristan Himes, So., Cross Roads

Fullbacks: Shiloh Peckham, So., Cayuga; Jett Macklin, Sr., Rio Vista

Tight end: Hayden Schranck, Fr., Cayuga

Tackles: Zack Bryant, Jr., Italy; Brayden Collum, Sr., Cayuga

Guards: Bo Barrett, Sr., Cayuga; Landan Henry, Jr., Cayuga; Caleb Demoss, Sr., Kerens; Nick Holt, Jr., Rio Vista

Center: Hunter Link, Jr., Cayuga

Wide receivers: Muziq Gunnel, So., Kerens; Bub Latham, So., Cross Roads; Gavin Sewell, Sr., Itasca; Hunter Andrews, Sr., Rio Vista; Tyler Hinds, Sr., Rio Vista

Utility player: Gared Wood, So., Italy

First Team Defense

Noseguard: Patrick Crabtree, Sr., Kerens

Defensive tackles: Bo Barrett, Sr., Cayuga; Noah Andrews, Jr., Rio Vista

Defensive ends: Marcus Thompson, Sr., Cayuga; Trevor McCombie, Sr., Rio Vista

Inside linebackers: Shiloh Peckham, So., Cayuga; Brayden May, Jr., Kerens; Taylor Pritchett, Sr., Rio Vista

Outside linebackers: Jaden Davis, So., Cayuga; Kayde Lightsey, Sr., Itasca; Luke Drake, Jr., Italy; Matthew Rickard, So., Kerens

Cornerbacks: Jakobe Brown, Jr., Cayuga; Hunter Andrews, Sr., Rio Vista

Safeties: Gunner Douglas, Fr., Cayuga; Steven Wingfield, Sr., Cayuga; Gavin Sewell, Sr., Itasca; Dredrick Owens, Jr., Italy; Adrian Solis, Jr., Kerens

First Team Special Teams

Punters: Hunter Andrews, Sr., Rio Vista; David Limon, So., Kerens

Kicker: Adrian Solis, Jr., Kerens

Second Team Offense

Quarterback: Jaylin Wallace, Sr., Italy

Running backs: David Torres, So., Itasca; Jakobe Brown, Jr., Cayuga

Tight end: Talan Petiette, Jr., Cayuga

Tackles: Matthew Baker, Jr., Cayuga; Braylon Stafford, Sr., Itasca

Guards: Daniel Lewis, So., Kerens; Andy Cummins, Sr., Rio Vista

Centers: Patrick Crabtree, Sr., Kerens; Ethan Crandell, Sr., Rio Vista

Wide receivers: Ryan Priddy, Jr., Kerens; Mykel Lattimore, So., Kerens; Blaine Briscoe, Jr., Rio Vista

Second Team Defense

Noseguards: Robert Ford, So., Itasca; Parks Hodges, So., Rio Vista

Defensive tackles: Joseph Phillips, Jr., Italy; David Limon, So., Kerens

Defensive end: James Easley, Sr., Kerens

Outside linebackers: Robert Ford, So., Itasca; Owen Cretsinger, Sr., Cayuga

Cornerbacks: Riley Brown, So., Cross Roads; Dominic Johnson, So., Cayuga; Muziq Gunnell, So., Kerens; Blain Briscoe, Jr., Rio Vista

Safeties: Graham Story , Jr., Cross Roads; Brandt Fowler, Sr., Rio Vista

Second Team Special Teams

Kicker: Javier Rodriguez, Jr., Cayuga

District 8-2A Div. I

District MVP: Breck Chambers, Crawford

Offensive MVP: Desmond Goodson, Marlin

Offensive Newcomer of Year: Brysen Steele, Marlin

Coach of Year: Greg Jacobs, Crawford

Coaching Staff of Year: Crawford

First Team Offense

OL: Lanie Fisher, Crawford; Kade Bruce, Crawford; Logan Borkowski, Crawford; Easton Fulton, Rosebud-Lott; Ben Ford, Rosebud-Lott; Noah Finnell, Bosqueville; Kolt Dieterich, Riesel; Praiyer Jones, Marlin; Jermacy Mitchell, Marlin

QB: Luke Torbert, Crawford

RB: Camron Walker, Crawford; Mario Hopwood, Marlin; Mason Heath, Riesel

WR: Cash Bolgiano, Crawford; Brady Whitlock, Valley Mills; Breon Lewis, Rosebud-Lott; Jamarquis Johnson, Rosebud-Lott; CJ Bailey, Bruceville-Eddy; Justin Moore, Bosqueville; Zha’Mauryon Lofton, Marlin; Jeoffrey Mims, Marlin

TE: Graham Pearson, Crawford; Thomas Perez, Valley Mills

K: Evan Hicks, Riesel

First Team Defense

Defensive MVP: Camron Walker, Crawford

Defensive Newcomer: Camp Youens, Bosqueville

DL: Kade Bruce, Lanie Fisher and Jake Stanford, Crawford; Pecos Dutschman, Valley Mills; Noah Finnell, Bosqueville; Cameron Phillips, Riesel; Easton Fulton, Rosebud-Lott; Praiyer Jones, Marlin

LB: Luis Rodriguez, Logan Borkowski, Graham Pearson, Crawford; Will McDonald, Valley Mills; Daniel Rodriguez, Rosebud-Lott; Easton Hill, Bosqueville; Bryson May, Riesel; Ty’raun Bell and Mario Hopwood, Marlin

DB: Cash Bolgiano, Luke Torbert and Huston Powers, Crawford; Zha’Mauryon Lofton and Jeoffrey Mims, Marlin; Clayton Doskocil, Garrison Nation and Breon Lewis, Rosebud-Lott; Brooks Nunn, Bosqueville

First Team Special Teams

Colt Cunningham, Brock Harrison, Whitten Weems, Crawford; Caden Juie, Marlin; Labron Washington and Cooper Emmons, Rosebud-Lott; Zane Drews, Riesel; Freddy Duron, Damareius Stewart, Ryder King, Cooper Kent, Brody McNamara, Bosqueville

Second Team Offense

OL: Dillon Compton and Jake Stanford, Crawford; Ethan; Ethan Gonzalez, Moody; Colson Klemcke, Valley Mills; Carson Carter and Nicholaus Squyres, Bruceville-Eddy; Jacob Henexson, Bosqueville; Michael Stroud, Riesel; Preston Hering, Daniel Rodriguez, Rawling Barton, Rosebud-Lott; Kenneth Hayes and Kjah’Marrey Wilson, Marlin

QB: Ryder Hohhertz, Moody; Newt Schornack, Bosqueville; Ashton Rosas, Bruceville-Eddy; Kyle Finan, Rosebud-Lott

RB: Colt Cunnignham, Crawford; TJ Horne, Bruceville-Eddy; Joe Taylor, Valley Mills; Moses Fox, Rosebud-Lott; Easton Hill, Bosqueville

WR: Huston Powers, Crawford; Cooper Staton, Moody; Jayden Thomas, Rosebud-Lott; Kei’ayr Young, Marlin

TE: Santana Cisneros, Riesel

K: Dalton Cox, Moody; Evan Guerrero, Bosqueville

Second-Team Defense

DL: AJ Calahan, Crawford; Ethan Hohhertz, Moody; Fred Sadler, Valley Mills; Josh McKain, Valley Mills; Nicholaus Squyres, Bruceville-Eddy; Carson Carter, Bruceville-Eddy; Tre Neal, Bosqueville; Johnnie Martinez and Preston Hering, Rosebud-Lott; Tyson Grogan, Riesel

LB: Cooper Staton, Moody; Joe Taylor and Thomas Perez, Valley Mills; Ryder Casqueira, Moody; Jordan Womack, Marlin; Peyton Hoelscher, Riesel; Ben Ford, Rosebud-Lott; Anthony Bradley, Bruceville-Eddy; Xavier Gutierrez, Bosqueville

DB: Jaden Alzaldua, Moody; Cason Johnson and Brady Whitlock, Valley Mills; Justin Moore, Bosqueville; Ryan Roddy, Riesel; Jamarquis Johnson and Moses Fox, Rosebud-Lott; Roderick Suiters, Marlin; I’Aire Kee, Marlin; Tylor Eddins, Bruceville-Eddy

P: Mason Heath, Riesel

District 10-2A Division II

Player of the Year: Jonah Ross, Jr., Mart

Offensive MVP: Tanner Bean, Sr., Wortham

Defensive MVP: Monte Swaner, Jr., Mart

Newcomer of the Year: Brant Boatright, Fr., Dawson

Coach of the Year: Jimmy Thompson Dawson

Staff of the Year: Mart

First Team Offense

QB: Ryken Lewis, Sr., Wortham

RBs: Colby Springer, Jr., Dawson; Kendan Johnson, Jr., Hubbard; Ja’Deriun Bell, So., Mart

WRs: Averion Johnson, Sr., and Brandon Lundy, Sr., Mart; Derek Bullard, Sr., Wortham; Isaac Johnson, Sr., and Hastin Easley, Jr., Dawson

FBs: Jessie Saldana, So., Wortham; Jacen Stanford, Sr., Frost

TE: Cash Perez, Sr., Wortham

Slots: DeMontrel Medlock, So., and Wesley Carroll, Sr., Mart; D’Monte Washington, Jr., Hubbard; Kymani Johnson, So., Wortham; Jace Johnson, Sr., Dawson

Guards: Mason Montgomery, Sr., and Jason Evans, Sr., Wortham; Richardo Morales, Jr., Hico; Kooper Moore, Jr., Hubbard; Caiden Arnett, Sr., and Heston Sauls, Sr., Mart

Tackles: Abram Ross, Jr., Mart; Noah Alvizo, Jr., Meridian; Anthony Fortoul, Jr., Wortham

Center: Cadynn Villareal, So., Mart; James Rissmiller, Jr., Wortham

Punters: Ryken Lewis, Sr., Wortham; Haslin Easley, Jr., Dawson

Kickers: Jonathan Sandia, So., Hico; Armando Chavez, Jr., Mart

First Team Defense

DTs: Jacen Stanford, Sr., Frost; Keen Swaner, So., and Cody Franklin, Sr., Mart; Anthony Fortoul, Jr., and Jason Evans, Sr., Wortham

DEs: Gabe Martinez, Sr., Frost; D’Angelo Rhodes, Mart; Cash Perez, Sr., and Yancey Bean, So., Wortham

Inside LBs: MJ Ryman, Sr., Hubbard; Abram Ross, Jr., Mart; Brady Taylor, Sr., Meridian; Preston Sterling, Sr., Wortham; Payton McCormack, Sr., Dawson

Outside LBs: Wesley Carroll, Sr., and Ja’Deriun Bell, So., Mart; Preston Batts, Sr., Wortham

Safeties: Derek Bullard, Sr., and Jon Ross Black, So., Wortham; Carson Keller, Jr., Hico; Trey Kalka, Sr., Mart

CBs: Elijah Allen, Jr., Dawon; Richard Green, Jr., and Brandon Lundy, Sr., Mart; Ryken Lewis, Sr., and Kymani Johnson, So., Wortham

Return specialists: Colby Springer, Jr., Dawson; Kymani Johnson, So., Wortham

All purpose players: Cade Onstott, Sr., Dawson; DeMontrel Medlock, So., Mart; MJ Ryman, Sr., Hubbard; Gabe Martinez, Sr., Frost

Second Team Offense

QB: Carson Keller, Jr., Hico

RBs: Buck Powell, So., Hico; Jackson Wallin, Sr., Hubbard; Mario Porter, So., Frost; Brady Taylor, Sr., Meridian; Yancey Bean, So., Wortham

WRs: Jon Ross Black, So., Wortham; Cole Watson, Sr., Frost; Isaiah Tull, Sr., Wortham

FBs: MJ Ryman, Sr., Hubbard; Javier Guerrero, Jr., Hico; Dustan Bowers, Sr., Meridian

TEs: Jake Bayer, Sr., Wortham; Preston Roach, Jr., Hico

Slots: Cooper Curl, So., Frost; Kevin Withworth, Sr., Hubbard; Jordan Vincent, Sr., Mart

Guards: Jackson Onstott, So., Dawson; Zane Rowe, Jr., Mart

Tackles: Colton Stanford, Jr., and Jaden Rowe, Jr., Frost; Wyatt Evans, Jr., Hico; Jackson Sedberry, So., and Keen Swaner, So., Mart; Cooper Katzer, So., Meridian; Isaiah Kraayvanger, So., Hubbard

Centers: Bryce Bode, Jr., Dawson; Reegan Brister, Jr., Hico; Blake Fowler, Sr., Hubbard

Punters: Mario Porter, So., Frost; Matty Jones, So., Meridian

Kickers: Garrett Pope, Fr., Meridian; Tyler Villareal, So., Dawson

Second Team Defense

DTs: Isiah Kraayvanger, So., Hubbard; Michael Cano, Fr., Dawson; Ty Crawford, Sr., Hico; Mason Montgomery, Sr., and Kendon Busby, Sr., Wortham; John Wyatt, Jr., Meridian

DEs: Richardo Morales, Jr., Hico; James Johnson, So., Wortham; Ke’vonyai Hawthorne, So., Hubbard

Inside LBs: Jesse Merle Ryman, Jr., Hubbard; Noah ALvizo, Jr., Meridian; Jake Bayer, Sr., Wortham; Cooper Curl, So., Frost; Preston Roach, Jr., Hico

Outside LBs: Jessie Saldana, So., Wortham; Micah McCall, Jr., Dawson; Mario Porter, So., Frost; Javier Guerror, Jr., and Price Mullin, So., Hico; Zeth Moore, Sr., Hubbard

Safeties: Micah Rhidenour, Sr., Mart; Jesse Scott, Fr., Meridian

CBs: Averion Johnson, Sr., Mart; Isaiah Tull, Sr., Wortham; Demarcus Jackson, Jr., Dawson

District 13-2A Division II

MVP: Markeydrick Taylor, Jr., Chilton

Offensive MVPs: Braylen Wortham, So., Bremond and Daylon Ford, Sr., Chilton

Defensive MVP: DJ McClelland, Sr., Granger

OL of the Year: Greg Storey, Jr., Milano

DL of the Year: Colton Bosse, Jr., Chilton

Newcomer of the Year: Grayson Smith, Fr., Granger

First team kicker: Jose Valverde, So., Granter

Second team kicker; Isaac Redd, Jr., Chilton; Gael Alcala, Sr., Milano

First team punter: Isaiah Redd, Jr., Chilton

Second team punter: Daniel Rios, Sr., Iola

Coaching staff of the year: Chilton

First Team Offense

QBs: Isaiah Redd, Jr., Chilton; Nate Tucker, Sr., Granger

RBs: Marvion Huitt, Sr., Chilton; Ethan Gordon, Sr., and Andres Ruelas, So., Milano

OL: Alonso Castaneda, Sr., Bartlett; Maclane Minor, Jr., Bremond; Anthony Gomez, Sr., and Lorernzo Robles, Jr., Chilton; Michael Selucky, Jr., Granger; Grant Goodney, So., Iola; Edison Bui, Jr., Milaon

WR: Conner Kozma, So., Bartlett; Bobby Drake, Sr., and Koben Zan, Jr., Bremond; Tyler Jones, Jr.,& Isaac Redd, Jr., Chilton; Evan Hutka, Sr., and Isaac Lizardo, Jr., Granger; Cale Creamer, Sr., Iola

TE: Tripp Wilkie, Sr., Granger

First Team Defense

DL: Maclane Minor, Jr., and Koben Zan, Jr., Bremond; Tripp Wilkie, Sr., Granter, Grant Goodney, So., Iola; Greg Storey, Jr., Milaon

LB: Gael Carrizaels, Jr., Bremond; Miguel Barron, Sr., and Guillermo Rueda, So., Chilton; Chase Edwards, Jr., Evan Hutka, Sr., and Thomas Hall, Sr., Granger; Wesley Alexander, Sr., Iola; Ethan Gordon, Sr., and Edison Bui, Jr., Milaon

DB: Tristan Walker, So., and Jeremy Ballentine, Jr., Bartlett; Bobby Drake, Sr., Bremond; Marvion Huitt, Sr., Tyler Jones, Jr., and Isaac Redd, Jr., Chilton; Nate Tucker, Sr., Granger

Second Team Offense

QBs: Brian Cosby, Sr., Iola; Chris Vasquez, Sr., Milano

RBs: Jayven Diaz, Jr., and Chase Edwards, Jr., Granger

OL: David Gallegos, So., and Ethan Teverbaugh, Sr., Bartlett; Lee Williams, Jr.,, Zean Al-Tal, Jr., Brady Tullous, So., and Jayden Estrada, Jr., Bremond; Elijah Beachum, Jr., and Miguel Barron, Sr., Chilton; Jordan Rhoades, Sr., and Daryl Stefek, Sr., Granger; Gerald Dykes, So., Milano

WR: Lucas Matta, Jr., Granger; Blake Bennett, Jr., Iola

Second Team Defense

DL: Luke Warfield, Fr., Bartlett; Julius Scott, Jr.,, Lee Williams, Jr.,, and Colton Pruitt, So., Bremond; Brooks Terry, Sr., and Michael Selucky, Jr., Granger

LBs: Joe Garza, Sr., Bartlett; Jayden Estrada, So., Bremond; X’Zavion Taylor, Fr., Nick Wuebker, Fr., and Anthony Gomez, Sr., Chilton; Thomas Youngblood, Jr., Granger; Turner Fleming, So., Iola; Chris Vasquez, Sr., Milano

DB: Cullen Walton, Jr., Iola; Isaac Lizardo, Jr., and Trae Herrera, Jr., Granger; Gabe Sanders, So., and Mykal Hutson, Sr., Milano