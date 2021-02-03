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Central Texas signings 2021
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Central Texas signings 2021

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University football players Jay'lyn Jones, Ja'Marius Bailey, Felipe Gonzalez and Michael Drake all finalized their college plans on Wednesday.

 Jerry Larson, Tribune-Herald

(not including the Centex 25)

Football

Athlete School Signed with

Ruben Jimenez Belton Southern Arkansas

Joe Sniffin Belton Tyler

Jake Boozer Bishop Reicher TCU (PWO)

Hayden Hopkins China Spring Mary Hardin-Baylor

Tristyn Pechacek China Spring East Texas Baptist

Coltin Locking China Spring UT-Permian Basin

Jordan Nevarez China Spring Iowa Wesleyan

Greyson Snydal China Spring Iowa Wesleyan

Braden Spivey China Spring Hardin-Simmons

Marcus Long Connally William Penn

Perrish Cox Connally Arkansas State (PWO)

Torii Pullen Connally Hardin-Simmons

Jermain Spurlock Connally Hardin-Simmons

Kace Baggett La Vega Iowa Wesleyan

Andrew Brown La Vega Blinn

Eric Brown La Vega Blinn

Jai’Brian Bouye La Vega Trinity Valley

Jeremiah Fisher La Vega Iowa Wesleyan

LaTravius Johnson La Vega Navarro

RaeShawn Roberts La Vega Iowa Wesleyan

Viontay Robinson La Vega Eastern New Mexico

Lamarion Williams La Vega Iowa Wesleyan

JaBryan Busby Mexia Wayland Baptist

Christian Clark Mexia Howard Payne

Jarrell Wiley Mexia Incarnate Word

CJ Lanehart Parkview Christian Angelo State

Will McClintock Riesel Missouri Western

Tyler Jeske Riesel Lyon College (Ark.)

Joseph McHenry Robinson Mary Hardin-Baylor

Allen Camacho Temple Iowa Wesleyan

Keon Williams Temple Iowa Wesleyan

Jonah Walker Temple Panhandle (Okla.) State

Alex Rodriguez Temple Navarro

Ja’Marius Bailey University Bethel

Michael Drake Jr. University Sul Ross

Felipe Gonzalez University McMurry

Jay’lyn Jones University Central Methodist

Jamarion Johnson Waco High McMurry

Jaelyn Rhynes Waco High Angelo State

Xavier Williams Waco High McMurry

Trenton Freeman Waco High McMurry

Jaelyn Lester Waco High McMurry

Tyron Minnitt Jr. Waco High McMurry

Trey Janek West West Texas A&M

Baseball

Keagan Alejo Connally Friends (Kan.)

Cort Castle Midway Baylor

Ryan Davis Midway Paris JC

Andru Aleczander Davila-Gonzales Midway Friends (Kan.)

Logan Mercer Midway McMurry

Slade McCloud Robinson Seminole (Okla.) State

Keegan Hyde Waco High Texas Wesleyan

Cheer

Gabi Herrera Midway Blinn

Boys Golf

Hayden Smith Midway Central Christian

Girls Golf

Eubin Shim Midway Boston College

Softball

McKinley Clark Midway Abilene Christian

Maddie Pfeging Midway Arkansas-Monticello

Kaitlin Powers Midway Mary Hardin-Baylor

Caroline Rowatt Midway Baylor

Jenna Rowatt Midway Baylor

Hannah Sterriker Midway Mary Hardin-Baylor

Emma Brignac Robinson Navarro

Hannah Hlavenka West Southwestern

Girls Tennis

Sophie Dunman Midway Milligan (Tenn.)

Girls Soccer

Kirsten Bush Belton A&M-Commerce

Sophie Elliott Belton East Texas Baptist

Rylyn Reyes Belton UT-Permian Basin

Note: Some athletes signed earlier in the school year but participated in Wednesday ceremonies.

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