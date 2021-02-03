Central Texas signings 2021

(not including the Centex 25)
Football
Athlete School Signed with
Ruben Jimenez Belton Southern Arkansas
Joe Sniffin Belton Tyler
Jake Boozer Bishop Reicher TCU (PWO)
Hayden Hopkins China Spring Mary Hardin-Baylor
Tristyn Pechacek China Spring East Texas Baptist
Coltin Locking China Spring UT-Permian Basin
Jordan Nevarez China Spring Iowa Wesleyan
Greyson Snydal China Spring Iowa Wesleyan
Braden Spivey China Spring Hardin-Simmons
Marcus Long Connally William Penn
Perrish Cox Connally Arkansas State (PWO)
Torii Pullen Connally Hardin-Simmons
Jermain Spurlock Connally Hardin-Simmons
Kace Baggett La Vega Iowa Wesleyan
Andrew Brown La Vega Blinn
Eric Brown La Vega Blinn
Jai’Brian Bouye La Vega Trinity Valley
Jeremiah Fisher La Vega Iowa Wesleyan
LaTravius Johnson La Vega Navarro
RaeShawn Roberts La Vega Iowa Wesleyan
Viontay Robinson La Vega Eastern New Mexico
Lamarion Williams La Vega Iowa Wesleyan
JaBryan Busby Mexia Wayland Baptist
Christian Clark Mexia Howard Payne
Jarrell Wiley Mexia Incarnate Word
CJ Lanehart Parkview Christian Angelo State
Will McClintock Riesel Missouri Western
Tyler Jeske Riesel Lyon College (Ark.)
Joseph McHenry Robinson Mary Hardin-Baylor
Allen Camacho Temple Iowa Wesleyan
Keon Williams Temple Iowa Wesleyan
Jonah Walker Temple Panhandle (Okla.) State
Alex Rodriguez Temple Navarro
Ja’Marius Bailey University Bethel
Michael Drake Jr. University Sul Ross
Felipe Gonzalez University McMurry
Jay’lyn Jones University Central Methodist
Jamarion Johnson Waco High McMurry
Jaelyn Rhynes Waco High Angelo State
Xavier Williams Waco High McMurry
Trenton Freeman Waco High McMurry
Jaelyn Lester Waco High McMurry
Tyron Minnitt Jr. Waco High McMurry
Trey Janek West West Texas A&M
Baseball
Keagan Alejo Connally Friends (Kan.)
Cort Castle Midway Baylor
Ryan Davis Midway Paris JC
Andru Aleczander Davila-Gonzales Midway Friends (Kan.)
Logan Mercer Midway McMurry
Slade McCloud Robinson Seminole (Okla.) State
Keegan Hyde Waco High Texas Wesleyan
Cheer
Gabi Herrera Midway Blinn
Boys Golf
Hayden Smith Midway Central Christian
Girls Golf
Eubin Shim Midway Boston College
Softball
McKinley Clark Midway Abilene Christian
Maddie Pfeging Midway Arkansas-Monticello
Kaitlin Powers Midway Mary Hardin-Baylor
Caroline Rowatt Midway Baylor
Jenna Rowatt Midway Baylor
Hannah Sterriker Midway Mary Hardin-Baylor
Emma Brignac Robinson Navarro
Hannah Hlavenka West Southwestern
Girls Tennis
Sophie Dunman Midway Milligan (Tenn.)
Girls Soccer
Kirsten Bush Belton A&M-Commerce
Sophie Elliott Belton East Texas Baptist
Rylyn Reyes Belton UT-Permian Basin
Note: Some athletes signed earlier in the school year but participated in Wednesday ceremonies.