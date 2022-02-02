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Central Texas signings 2022
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Central Texas signings 2022

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Athlete School Signed With

Football (not including Centex 25)

Josh Gaddy Parkview Christian McPherson College

Vashawn Hall Waco High McPherson College

Angelo Benson Midway McPherson College

JJ White Midway Elmhurst

Evan Hanson Gatesville Hardin Simmons

Jamarryan Joiner La Vega MidAmerica Nazarene

Eric Shorter Temple Hardin Simmons

Robert Goodman Clifton Hardin Simmons

Girls’ Wrestling

Natasha Hills Temple Texas Woman’s Univ.

Baseball

Jeremiah Laredo Waco High Arlington Baptist

Noah Pena Bosqueville Dallas College

Bryce Tabor China Spring Hill College

Tate House Midway Wayland Baptist

Patrick Kilgore Midway UMHB

Gabe Watson Midway Amarillo College

Matthew Bronstad Clifton Friends Univ.

Girls Soccer

Amerie Thomas Waco High Ouachita Baptist

Abbey King Midway Southern Nazarene

Anna Lesley Temple UT-Tyler

Sara Navarro Belton Louisiana-Monroe

Boys Soccer

William Bradshaw China Spring East Texas Baptist

Cross Country/Track and Field

Rachael Hartley Robinson UT-Arlington

Meggie Morris Midway Dallas Baptist

Softball

Lilly Hernandez Robinson Grambling State

Rue Sheehan China Spring UMHB

Charlee Yourman Midway Charleston Southern

Shelby Smith Midway Ouachita Baptist

Cera Touchet Gatesville Brunswick College

Katie Branch Bosqueville National Park

Kassandra Gaona Clifton Holmes CC

Girls Basketball

Christeen Iwuala Midway UCLA

Brenna Welsh Valley Mills Howard Payne

Boys Basketball

Caden Powell Midway Wyoming

Cole Reid Midway Wheaton College

Boys Golf

Brayden Bare Midway UT-San Antonio

Porter Dotson Belton West Virginia Wesleyan

Swimming

Genevieve Biberdorf Midway Eastern Illinois

Jules Wiehrdt Midway Trinity

Volleyball

Lauren Johnson Midway UT-Dallas

Gabby Jones Midway Hardin-Simmons

Beach Volleyball

Tasha Thoms Gatesville Missouri State

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