Central Texas signings 2022

Athlete School Signed With
Football (not including Centex 25)
Josh Gaddy Parkview Christian McPherson College
Vashawn Hall Waco High McPherson College
Angelo Benson Midway McPherson College
JJ White Midway Elmhurst
Evan Hanson Gatesville Hardin Simmons
Jamarryan Joiner La Vega MidAmerica Nazarene
Eric Shorter Temple Hardin Simmons
Robert Goodman Clifton Hardin Simmons
Girls’ Wrestling
Natasha Hills Temple Texas Woman’s Univ.
Baseball
Jeremiah Laredo Waco High Arlington Baptist
Noah Pena Bosqueville Dallas College
Bryce Tabor China Spring Hill College
Tate House Midway Wayland Baptist
Patrick Kilgore Midway UMHB
Gabe Watson Midway Amarillo College
Matthew Bronstad Clifton Friends Univ.
Girls Soccer
Amerie Thomas Waco High Ouachita Baptist
Abbey King Midway Southern Nazarene
Anna Lesley Temple UT-Tyler
Sara Navarro Belton Louisiana-Monroe
Boys Soccer
William Bradshaw China Spring East Texas Baptist
Cross Country/Track and Field
Rachael Hartley Robinson UT-Arlington
Meggie Morris Midway Dallas Baptist
Softball
Lilly Hernandez Robinson Grambling State
Rue Sheehan China Spring UMHB
Charlee Yourman Midway Charleston Southern
Shelby Smith Midway Ouachita Baptist
Cera Touchet Gatesville Brunswick College
Katie Branch Bosqueville National Park
Kassandra Gaona Clifton Holmes CC
Girls Basketball
Christeen Iwuala Midway UCLA
Brenna Welsh Valley Mills Howard Payne
Boys Basketball
Caden Powell Midway Wyoming
Cole Reid Midway Wheaton College
Boys Golf
Brayden Bare Midway UT-San Antonio
Porter Dotson Belton West Virginia Wesleyan
Swimming
Genevieve Biberdorf Midway Eastern Illinois
Jules Wiehrdt Midway Trinity
Volleyball
Lauren Johnson Midway UT-Dallas
Gabby Jones Midway Hardin-Simmons
Beach Volleyball
Tasha Thoms Gatesville Missouri State