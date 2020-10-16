Central Texas Scoreboard

Belton;33
Killeen;26;;
Temple;55
Copperas Cove;21;;
La Vega;def.
Brownwood;forfeit;;
Hillsboro;0
Glen Rose;40;;
Mexia;40
Van;28;;
China Spring;14
Salado;28;;
Robinson;6
Gatesville;17;;
Connally;56
Jarrell;22;;
Grandview;58
West;14;;
Dallas Madison;40
Whitney;22;;
Teague;41
Groesbeck;51;;
Fairfield;27
Eustace;6;;
McGregor;14
Lorena;41;;
Cameron Yoe;20
Troy;(OT) 21;;
Clifton;23
Buffalo;41;;
Rio Vista;0
Crawford;47;;
Bosqueville;68
Valley Mills;7;;
Hamilton;8
Tolar;44;;
Kerens;14
Marlin;28;;
Axtell;14
Italy;51;;
Cayuga;0
Dawson;23;;
Moody;27
Rosebud-Lott;34;;
Thorndale;
Bruceville-Eddy;ccd.;;
Cross Plains;
Meridian;ccd.;;
Mart;77
Hubbard;0;;
Bishop Reicher;
Tyler All Saints;ccd.;;
FW ATLAS Home School;0
Texas Wind;27;;
Covington;16
Blum;24;;
Bynum;8
Avalon;53;;
Gholson;
Aquilla;ccd.;;
Penelope;40
Coolidge;57;;
Evant;31
Jonesboro;78;;
Cranfills Gap;6
Morgan;50;;
Stephenville Faith;51
Iredell;48;;
Vanguard;34
Oglesby;46;;
Plano Coram Deo;32
Live Oak;36;;
Eagle Christian;
Garland Christian;late;;
Methodist Home;64
Mineral Wells Community;18;;
Haslet Legacy;40
Parkview Christian;67;;
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