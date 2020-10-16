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Central Texas Scoreboard
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Central Texas Scoreboard

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Belton;33

Killeen;26;;

Temple;55

Copperas Cove;21;;

La Vega;def.

Brownwood;forfeit;;

Hillsboro;0

Glen Rose;40;;

Mexia;40

Van;28;;

China Spring;14

Salado;28;;

Robinson;6

Gatesville;17;;

Connally;56

Jarrell;22;;

Grandview;58

West;14;;

Dallas Madison;40

Whitney;22;;

Teague;41

Groesbeck;51;;

Fairfield;27

Eustace;6;;

McGregor;14

Lorena;41;;

Cameron Yoe;20

Troy;(OT) 21;;

Clifton;23

Buffalo;41;;

Rio Vista;0

Crawford;47;;

Bosqueville;68

Valley Mills;7;;

Hamilton;8

Tolar;44;;

Kerens;14

Marlin;28;;

Axtell;14

Italy;51;;

Cayuga;0

Dawson;23;;

Moody;27

Rosebud-Lott;34;;

Thorndale;

Bruceville-Eddy;ccd.;;

Cross Plains;

Meridian;ccd.;;

Mart;77

Hubbard;0;;

Bishop Reicher;

Tyler All Saints;ccd.;;

FW ATLAS Home School;0

Texas Wind;27;;

Covington;16

Blum;24;;

Bynum;8

Avalon;53;;

Gholson;

Aquilla;ccd.;;

Penelope;40

Coolidge;57;;

Evant;31

Jonesboro;78;;

Cranfills Gap;6

Morgan;50;;

Stephenville Faith;51

Iredell;48;;

Vanguard;34

Oglesby;46;;

Plano Coram Deo;32

Live Oak;36;;

Eagle Christian;

Garland Christian;late;;

Methodist Home;64

Mineral Wells Community;18;;

Haslet Legacy;40

Parkview Christian;67;;

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